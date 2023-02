Serie A, Napoli inarrestabile: 2-0 a Empoli e ottava vittoria consecutiva in campionato

Il Napoli non si ferma. La squadra di Luciano Spalletti vince anche a Empoli battendo 2-0 i toscani e inanella l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con l'autogol di Ardian Ismajli, causato da una conclusione di Piotr Zielinski, e raddoppiano al 28' con il tap-in del solito Victor Osimhen. L'espulsione al 67' di Mario Rui non ravviva l'Empoli, che non vince ormai da più di un mese.

La squadra di Spalletti si porta così momentaneamente a 18 punti di vantaggio sull'Inter seconda, che giocherà domani a Bologna. Dodicesimo posto per gli uomini di Zanetti, che rischiano di essere scavalcati stasera dal Lecce in caso di vittoria sul Sassuolo.