Serie A, Napoli-Cremonese 3-0: sesta vittoria di fila per gli azzurri

Il Napoli vince ancora e lo fa per 3-0 davanti alla Cremonese, consolidando ancor di più, se necessario, il primato in attesa dell'Inter che domani sfida la Sampdoria. Le reti decisive le segnano Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas nel finale. La Cremonese resta ultima, ad 8 punti, unica squadra europea a non aver vinto ancora una partita in campionato.