Serie A, Monza-Sampdoria 2-2: il rigore di Pessina al 99' pareggia la doppietta di Gabbiadini

La ventunesima giornata di Serie A si è conclusa lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Monza e Sampdoria. I blucerchiati sono passati in vantaggio al minuto 12 con Gabbiadini e al 32' è arrivata la rete del momentaneo 1-1 firmato Petagna. Nel secondo tempo gli uomini di Stankovic sono andati sull'1-2 grazie alla doppietta di Gabbiadini ma, quando la vittoria sembrava ormai in tasca, l'arbitro ha concesso un rigore in favore dei padroni di casa all'ultimo istante del match. Pessina si è presentato dal dischetto e ha pareggiato i conti al minuto 99, mettendo a segno la rete del definitivo 2-2. Con questo risultato il Monza sale a 26 punti e va al decimo posto, la Sampdoria perde due punti fondamentali e va a quota 10: la salvezza dista 8 lunghezze.