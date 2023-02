Nel pomeriggio il Milan si impone in trasferta e supera il Monza per 1-0 nella 23a giornata di campionato. È decisivo per la vittoria dei rossoneri il gol di Messias al 31° minuto di gioco, che permette alla formazione di Pioli di salire a quota 44 punti in classifica, a +3 su Roma e Atalanta che giocheranno domani rispettivamente contro Verona e Lecce.