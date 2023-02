Serie A, l'Empoli rimonta nel finale: 2-2 con lo Spezia

Allo stadio Castellani l'Empoli rimonta nel finale e impone il pareggio allo Spezia: termina 2-2 la sfida valida per la 22esima giornata di campionato. Al 25' Daniele Verde dal dischetto porta in vantaggio lo Spezia sui padroni di casa, in inferiorità numerica dal 21' per l'espulsione di Parisi, poi sigla la doppietta personale che vale lo 0-2 per gli ospiti. Al 49' anche lo Spezia resta in 10 per l'espulsione di Esposito e l'Empoli prima con Cambiaghi al 71' e poi con Vignato al 94' trova il pareggio, fissando il risultato sul 2-2.