Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: decide Luis Alberto. I biancocelesti scavalcano momentaneamente la Roma

La Lazio batte 1-0 la Sampdoria e torna momentaneamente al quarto posto in classifica. Nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, i biancocelesti hanno incontrato numerose difficoltà prima di abbattere il muro eretto dagli uomini di Stankovic, i quali però hanno avuto anche alcune occasioni per portarsi in vantaggio. Il match winner è stato Luis Alberto, autore di un grande gol a dieci minuti dalla fine della partita. Con questo successo la Lazio sale al quarto posto a 45 punti, scavalcando la Roma (ferma a 44), che però giocherà domani contro la Cremonese. La Sampdoria invece rimane penultima a 11 punti, a -9 dalla salvezza.