Si conclude il sabato di Serie A con la vittoria dell'Atalanta contro la Lazio nella 22esima giornata: allo Stadio Olimpico la Dea passa per 2-0 e con questo successo, fondamentale in ottica Champions League, si porta a 41 punti in classifica agganciando Roma e Milan. La squadra di Sarri, invece, resta a quota 39. Zappacosta stappa il match al 23', Hojlund lo chiude al 65'.