Serie A: la Lazio vince 2-0 a Salerno. Pari tra Fiorentina ed Empoli

Due gare in questo pomeriggio di Serie A. Vittoria esterna per la Lazio, che batte 0-2 la Salernitana grazie ad una doppietta di Ciro Immobile maturata nella ripresa. Con questo successo la squadra di Sarri supera momentaneamente la Roma al quarto posto. Finisce 1-1, invece, tra Fiorentina ed Empoli: azzurri in vantaggio nel primo tempo con Cambiaghi, i viola la riacciuffano nel finale con il gol di Cabral.