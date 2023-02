Serie A, Juventus-Torino 4-2: i bianconeri vincono il derby in rimonta. Torna in campo Pogba

Vittoria importante per la Juventus, che batte il Torino nel derby e vola a -10 dalla Lazio quarta in classifica. Granata in vantaggio con la rete di Karamoh, pareggiata immediatamente da Cuadrado. Prima del duplice fischio la squadra di Juric torna avanti con Sanabria, ma è ancora imeddiato il pareggio di Danilo. Nella ripresa dilaga la squadra di Allegri con le reti di Bremer e Rabiot. Nei bianconeri anche il ritorno in campo di Paul Pogna a cinque giorni dalla sfida contro la Roma.