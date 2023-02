Serie A, il Sassuolo riprende due volte l'Udinese: alla Dacia Arena termina 2-2

Il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A tra Udinese e Sassuolo è terminato con il punteggio di 2-2. La partita si è accesa sin dall'inizio, infatti Udogie ha portato in vantaggio i friulani dopo appena 26 secondi di gioco. La risposta dei neroverdi non si è fatta attendere e Matheus Henrique ha pareggiato i conti al minuto 6. I padroni di casa hanno continuato a spingere sull'acceleratore e sono andati sul 2-1 grazie alla rete di Bijol al 28'. Lo spettacolo del primo tempo però non si è fermato, infatti l'autogol di Perez ha fissato il punteggio sul definitivo 2-2. Nella seconda frazione di gioco le squadre hanno avuto svariate chance, ma nessuna è riuscita a rompere l'equilibrio. Con questo pareggio l'Udinese sale al settimo posto a 30 punti, mentre il Sassuolo aggancia momentaneamente la Fiorentina (che dovrà giocare contro la Juventus) e il Lecce a quota 24.