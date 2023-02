Serie A, il Sassuolo batte il Lecce 1-0 e lo aggancia in classifica: decisivo Thorstvedt al Via del Mare

Il Sassuolo supera 1-0 il Lecce al Via del Mare e raggiunge i salentini al tredicesimo posto in classifica. Ai neroverdi basta un colpo di testa al 65' di Kristian Thorstvedt su corner di Domenico Berardi per avere la meglio sulla squadra di Marco Baroni. La formazione di Alessio Dionisi torna a vincere dopo la sconfitta con il Napoli e aggancia il Lecce a quota 27 punti, dieci in più rispetto alla zona retrocessione.