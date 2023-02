Serie A: il Lecce vince 2-0 in casa della Cremonese e allunga sulla zona retrocessione

Il Lecce batte 2-0 la Cremonese a domicilio e si porta a dieci punti sulla zona retrocessione, con il Verona terzultimo che giocherà la sua partita di giornata lunedì contro la Lazio. Decisivi per i salentini il colpo di testa di Federico Baschirotto su assist di Morten Hjlumand al 58' e lo splendido sinistro a giro di Gabriel Strefezza al 69'. La Cremonese resta così ultima in classifica con 8 punti, dieci in meno rispetto allo Spezia quartultimo, ultima posizione utile per evitare la retrocessione in Serie B.