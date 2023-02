Serie A, Fiorentina-Bologna 1-2: decide Posch

Allo stadio Artemio Franchi passa il Bologna: i rossoblù si impongono per 2-1 sul campo della Fiorentina nella 21a giornata di campionato. Al 14' apre la rete di Orsolini su calcio di rigore, raggiunto al 19' dal pareggio di Saponara. Nella ripresa Posch porta nuovamente in vantaggio gli ospiti e regala i 3 punti alla formazione di Thiago Motta. Con questo successo il Bologna raggiunge quota 29 punti in classifica, la Fiorentina resta a 24.