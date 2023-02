Serie A, Bologna-Inter 1-0: il gol di Orsolini fa sorridere anche la Roma

Termina il primo anticipo della domenica di Serie A con la vittoria del Bologna sull'Inter per 1-0. Orsolini ha messo a segno il suo settimo gol in campionato facendo sorridere Thiago Motta e anche la Roma, che se dovesse conquistare i tre punti sul campo della Cremonese martedì alle 18.30 raggiungerebbe proprio la squadra di Inzaghi al secondo posto in classifica.