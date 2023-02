Serie A, Atalanta-Lecce 1-2: colpaccio dei salentini. Occasione Roma per allungare sui nerazzurri

Sconfitta a sorpresa per l'Atalanta, che cade in casa contro il Lecce e frena nella corsa al quarto posto. Salentini avanti già dopo 4 minuti grazie alla rete di Ceesay, a cui fa seguito nella ripresa il gol di Blin. Nel finale la squadra di Gasperini prova a rientrare in partita con la rete di Hojlund ma non basta: vince 1-2 il Lecce. Occasione dunque per la Roma, che in caso di successo contro il Verona allungherebbe a +3 sull'Atalanta.