Serie A: alla Juventus basta un gol di Rabiot per battere la Fiorentina

Il gol di Adrien Rabiot consente alla Juventus di battere 1-0 la Fiorentina e di riavvicinarsi al settimo posto occupato dal Torino, ora distante un punto. Al 34' del primo tempo Angel Di Maria crossa sul secondo palo per il colpo di testa del francese respinto da Pietro Terracciano, ma il pallone è entrato e l'arbitro Michael Fabbri assegna il gol. Decima sconfitta in campionato, invece, per la squadra di Vincenzo Italiano, che resta quattordicesima con 24 punti.