ROMA-VERONA: le probabili formazioni. Torna Karsdorp titolare, Solbakken verso l'esordio dal 1'

Dopo la trasferta europea in casa del Salisburgo, la Roma ospita allo Stadio Olimpico - ennesimo sold out consecutivo sugli spalti - il Verona nella 23esima giornata di campionato. Tanti dubbi di formazione per José Mourinho con le situazioni fisiche di Dybala e Pellegrini da gestire, oltre alla possibile assenza dell'ultima ora di Abraham, alle prese con l'influenza. Terzetto difensivo confermato davanti a Rui Patricio, in mezzo al campo Bove dovrebbe affiancare Cristante mentre sulla corsia destra dovrebbe tornare titolare, dopo lo strappo di novembre, Karsdorp. Davanti Solbakken potrebbe avere una chance dal 1' al fianco di El Shaarawy a supporto di Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

All.: Mourinho.

VERONA: Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic; Ngonge, Gaich.

All.: Zaffaroni.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni - Imperiale. IV uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Di Martino.