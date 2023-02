Roma-Verona, i convocati di Zaffaroni: out Veloso

Dopo essere intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Verona Marco Zaffaroni ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma, prevista per domani sera all'Olimpico e valida per la 23esima giornata di campionato. Tra gli assenti c'è anche Veloso, di cui oggi proprio il tecnico ha parlato alla stampa.

L'elenco dei 24 convocati: Montipò, Zeefuik, Doig, Faraoni, Hien, Verdi, Lazovic, Lasagna, Ceccherini, Berardi, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Duda, Perilli, Gaich, Coppola, Tameze.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE