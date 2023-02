Roma-Verona: gol all'esordio dal primo minuto in maglia giallorossa per Solbakken

Esordio dal primo minuto in maglia giallorossa con gol per Ola Solbakken. Il norvegese, alla quarta presenza con la Roma in Serie A, ha timbrato il cartellino al 45' del primo tempo del match contro il Verona, sfruttando l'assist di tacco di Leonardo Spinazzola e battendo Lorenzo Montipò con una conclusione diagonale in scivolata.

Solbakken è anche il terzo norvegese a segnare nel campionato italiano con la maglia della Roma. Prima di lui ci erano riusciti John Carew e John Arne Riise, il cui ultimo gol in giallorosso fu nel marzo del 2010.