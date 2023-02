Paulo Dybala è presente allo Stadio Olimpico per assistere dal vivo a Roma-Verona, match per il quale non è disponibile a causa del sovraccarico al flessore della gamba sinistra rimediato nel match di Europa League contro il Salisburgo. L'argentino ha comunque deciso di stare vicino ai compagni e, prima del fischio d'inizio del match, è anche sceso sul prato dell'Olimpico. Poi è salito in tribuna per guardare la partita al fianco di Ebrima Darboe.

