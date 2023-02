Sarà una Roma in emergenza quella che stasera affronterà il Verona. Mourinho, infatti, dovrà rinunciare agli acciaccati Pellegrini e Dybala e con ogni probabilità ad Abraham, colpito da sindrome influenzale. Come scrive Angelo Mangiante su twitter, lo Special One dovrebbe optare su Edoardo Bove a centrocampo e Andrea Belotti in attacco: i due vanno verso una maglia da titolare.