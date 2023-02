Roma-Verona, ammonito Smalling: era diffidato, salterà il match in casa della Cremonese

Chris Smalling salterà Cremonese-Roma per squalifica. Il difensore centrale della Roma, infatti, era diffidato ed, essendo stato ammonito ammonito dall'arbitro Simone Sozza al 38' della sfida contro il Verona, non sarà a disposizione di José Mourinho per il match in casa dei grigiorossi, in programma martedì 28 febbraio alle ore 18:30. L'inglese ha rimediato il cartellino giallo per un intervento duro su Cyril Ngonge.