Dopo aver riassaggiato la panchina in Coppa Italia contro la Cremonese, Georginio Wijnaldum non è invece a disposizione di José Mourinho oggi, per la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Nessuna ricaduta, però, per l'olandese: si tratta, infatti, di una scelta presa di comune accordo tra l'ex Psg e lo Special One per gestire il rientro in modo graduale, senza affrettare i tempi.

(Dazn)