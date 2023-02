Roma-Empoli: Ryan Friedkin presente all'Olimpico (VIDEO)

C'è anche Ryan Friedkin allo Stadio Olimpico per Roma-Empoli. Il vicepresidente della società giallorossa ha deciso di recarsi a vedere il match per dare un segnale della presenza della proprietà dopo la sconfitta rimediata dai giallorossi mercoledì in Coppa Italia contro la Cremonese. Lo riporta il giornalista Emanuele Zotti.