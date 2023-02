ROMA-EMPOLI: le formazioni ufficiali. Pellegrini-Dybala alle spalle di Abraham. Inizia il riscaldamento dei giallorossi (FOTO e VIDEO)

La Roma deve subito riscattare la cocente eliminazione subita in Coppa Italia per mano della Cremonese ed è pronta ad affrontare oggi alle 18 l'Empoli, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi stanno disputando un buon campionato e si trovano in sesta posizione, ma solamente a tre lunghezze dal secondo posto. José Mourinho si affiderà al solito trio difensivo, composto da Mancini-Smalling-Ibanez a protezione di Rui Patricio. Sulle fasce spazio a Zalewski ed El Shaarawy, mentre a centrocampo si continuerà la coppia Matic-Cristante. In attacco è pronto il trio formato da Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Oliveras, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti, Solbakken.

All.: Mourinho

EMPOLI: Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, Henderson, Pjaca, Fazzini, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Guarino, Vignato, Piccoli.

All.: Zanetti

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Bresmes e Rossi. IV Uomo: Marinelli. VAR: Maresca. AVAR: Muto.

IL PREPARTITA

17:25 - Comincia il riscaldamento della squadra di José Mourinho.

17:08 - La concentrazione dei giallorossi al loro arrivo all'Olimpico.

17:01 - L'account Twitter della Roma conferma l'undici giallorosso.





16:59 - La formazione della Roma riportata dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

16:45 - La Roma è arrivata allo stadio.