Roma-Empoli, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 15:30 (COMUNICATO)

Dopo la delusione in Coppa Italia, la Roma è pronta a tornare subito in campo. Nella giornata di domani, alle ore 18, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico l'Empoli, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni utili per i tifosi che si recheranno nell'impianto per assistere alla partita. Ecco la nota ufficiale: "Ultimi biglietti per Roma-Empoli. I giallorossi sono pronti a ripartire e per farlo, sabato alle 18 contro l'Empoli, avranno bisogno della spinta di un Olimpico che sarà di nuovo strapieno.

I pochissimi tagliandi rimasti possono essere acquistati subito online su asroma.com e il giorno del match, fino al fischio d'inizio, presso il botteghino su viale delle Olimpiadi. Non solo. Resterà aperta la rivendita degli Abbonati Plus: il consiglio è quello di monitorare sempre la pagina biglietti. Ricordandovi di registrarvi all’account MYASR per usufruire al meglio dei servizi digitali dell’AS Roma, ecco tutte le info per la sfida di sabato".

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 15:30. Solita raccomandazione: il consiglio è quello di arrivare in congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi dubbio, inoltre dalle 15 alle 18 (orario del calcio d'inizio) resterà attivo il Matchday call-center allo 06.89386000. L'orario di apertura per l'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi e per quello nella Toyota Fan Zone è le 15 (chiuderanno, poi, alle 21), dove troverete diversi articoli imperdibili della collezione ufficiale giallorossa.

Toyota Fan Zone Presso il piazzale collocato tra i settori di curva Sud e Tribuna Tevere, sarà allestita la Toyota Fan Zone. In quest'area dedicata ai tifosi troverete diverse attività per trascorrere in serenità le ore precedenti al calcio d'inizio. Inoltre, per chi ancora non l'avesse ritirato, continuerà la consegna dei Welcome Pack per gli abbonati.

Nasce il progetto "Unstoppable" Nasce “Unstoppable”, il progetto che pone al centro le persone della comunità giallorossa e non solo, con la volontà di offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota. A partire da Roma-Empoli, il progetto “Superiamo gli Ostacoli” usufruirà dei veicoli Toyota e dei servizi Kinto per permettere, grazie anche alla preziosa collaborazione della Protezione Civile Arvalia, a un numero ancora più ampio di tifosi giallorossi di soddisfare la loro voglia di Roma. Grazie a questa partnership, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà al Club, per tutte le gare casalinghe della stagione in corso, una flotta di veicoli adatti al trasporto di persone con disabilità.

Parcheggi disabili