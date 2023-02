Allo Stadio Olimpico la Roma liquida l'Empoli nella 21a giornata per 2-0 nei primi 6 minuti di gioco grazie alle reti di Ibanez e Abraham, entrambi di testa su corner di Dybala. Nel finale di gara c'è spazio anche per l'esordio dell'ultimo arrivato in casa giallorossa: Diego Llorente. Il difensore, in prestito dal Leeds, è subentrato nei minuti finali a Nicola Zalewski.