Roma-Verona: Pellegrini non preoccupa ma potrebbe restare a riposo

Oltre Paulo Dybala, potrebbe restare a riposo contro il Verona anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha stretto i denti nelle ultime gare ed ha lasciato il campo contro il Salisburgo a 15 minuti dal fischio finale proprio per un affaticamento. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Pellegrini sta bene, non preoccupano le sue condizioni ma potrebbe saltare comunque la gara di domani all'Olimpico in via precauzionale per esserci al meglio giovedì in coppa.

Lorenzo #Pellegrini sta bene ma potrebbe riposare in via precauzionale contro il #Verona per esserci al meglio in coppa contro il #Salisburgo. Le sue condizioni verranno valutate in giornata. ??? #AsRoma — laroma24.it (@LAROMA24) February 18, 2023