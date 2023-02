Milan, Messias: "Dopo il pareggio con la Roma la squadra è un po' crollata"

SPORTMEDIASET - "In questa stagione c'è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l'entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non c'era il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall'Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso", sono le parole di Junior Messias dal Red Carpet della festa per Fondazione Milan. "Il cambio di modulo? Non siamo riusciti a capire cosa succedeva ma era più un fattore mentale. Dopo il pareggio con la Roma la squadra è un po' crollata. Avevamo bisogno di cambiare qualcosa e dare una scossa, meno male che è andata bene - ha aggiunto l'attaccante rossonero in esclusiva ai microfoni del canale sportivo - Ora difendiamo meglio con il nuovo modulo ma va migliorata la parte offensiva".

