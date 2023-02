L'Olimpico è un fortino, 4a vittoria consecutiva senza subire gol in Serie A: non accadeva da novembre 2014

La Roma vince ancora e conquista tre punti fondamentali per continuare la sua lotta per un posto in Champions League. I giallorossi hanno battuto per 1-0 l'Hellas Verona grazie alla rete di Ola Solbakken e hanno mantenuto nuovamente la porta inviolata. Gli uomini di José Mourinho hanno conquistato quattro successi senza subire neanche una rete nelle ultime quattro gare di campionato disputate allo Stadio Olimpico (1-0 contro il Bologna, 2-0 contro la Fiorentina, 2-0 contro l'Empoli e 1-0 contro l'Hellas Verona). La Roma non registrava una striscia così lunga da novembre 2014 e in quel caso Rudi Garcia arrivò addirittura a sei match consecutivi. A riportarlo il portale di statistiche OptaPaolo.

4 - La Roma ha vinto quattro partite casalinghe di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta da novembre 2014 (sei in quel caso con Rudi Garcia in panchina). Olimpico.#RomaVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 19, 2023