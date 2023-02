Lecce, Strefezza: "Rispetto all'andata siamo maturati. Obiettivo doppia cifra per me"

Conferenza stampa mattutina per Gabriel Strefezza, tra i principali protagonisti del Lecce prossimo avversario della Roma sabato al 'Via del Mare'. 7 gol fin qui per l'esterno offensivo brasiliano che ha parlato così del momento dei salentini.

Cosa vi è rimasto della vittoria di Cremona e da dove si ripartirà?

"È stata una vittoria importante che ha portato serenità, ma ora stiamo lavorando già in vista della partita di sabato che sarà fondamentale".

Qual è il gol più bello?

"Quello con la Salernitana, ma anche quello realizzato sabato scorso a Cremona. Anche se contro il Parma...segnare a Buffon è stato bellissimo".

Se il Lecce ha questi punti in classifica è anche merito suo. Sente il peso delle responsabilità?

"Stiamo facendo un grande campionato, questo sicuramente, ma il merito è di tutti. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare ad andare avanti così".

Quanto è cambiato il Lecce rispetto al match dell'Olimpico contro la Roma?

"Siamo maturati rispetto al match di andata e siamo pronti per affrontare questa partita difficilissima. Ci stiamo preparando molto in vista della partita di sabato, dove loro sono molto forti sulle palle inattive".

Pensi ogni tanto al sogno della Nazionale?

"Per adesso penso al Lecce e basta, ma se dovesse arrivare una chiamata sarei sicuramente felicissimo".

Ti senti migliorato in questa esperienza nel Salento?

"Sì, molto. Ma ho tantissimo da lavorare ancora. Sto cercando di migliorare anche nella fase difensiva, perché è importante per me e per il Lecce".

In un futuro c'è un campionato in cui ti piacerebbe giocare?

"Sicuramente la Premier League, ma ora non ci penso. La mia priorità, come ho detto poco fa, è solo e soltanto il Lecce".

Una volta su Sky hai confessato che insieme a tua moglie fissate gli obiettivi della stagione, quali sono quelli attuali?

"Sì, è vero (sorride, ndr). Sicuramente quest'anno l'obiettivo personale è quello di raggiungere la doppia cifra, ma soprattutto riuscire a salvarci con il Lecce che è quello più importante".