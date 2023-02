Lecce-Roma: tifosi salentini esplodono petardi per protestare contro il divieto di trasferta a Cremona

Durante i primi minuti di Lecce-Roma, i tifosi salentini hanno esploso petardi e acceso fumogeni in protesta con la decisione del Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che la scorsa settimana ha vietato la trasferta a Cremona ai tifosi giallorossi residenti in Puglia. La decisione era figlia della contemporanea trasferta dei sostenitori del Bari a Ferrara, per seguire il match di campionato in casa della Spal.