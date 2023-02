Lecce-Roma, Mou dice qualcosa ad Aureliano e se ne va. L'arbitro: "Dove ha giocato a calcio?"

Siparietto tra José Mourinho e l'arbitro Gianluca Aureliano nel tunnel che porta al campo dello Stadio Via del Mare durante l'intervallo di Lecce-Roma. Mentre i giocatori e il direttore di gara attendevano di poter rientrare in campo per la ripresa, il tecnico giallorosso è passato davanti ad Aureliano, gli ha detto qualcosa sorridendo ed è andato via. L'arbitro, parlando di Mourinho, ha poi detto al difensore del Lecce, Antonino Gallo: "Quante partite ha? Dove ha giocato a calcio? Dimmi... Nessuno diventa un grande così".