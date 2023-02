LECCE-ROMA: arbitra Aureliano

L'arbitro designato per Lecce-Roma, in programma sabato alle 18 al 'Via del Mare', sarà Gianluca Aureliano. Avvocato che compirà 43 anni a fine mese, senza possibilità di festeggiare nel giorno esatto vista la data di nascita segnata al 29 febbraio, sarà coadiuvato da Vecchi e Perrotti, con Sacchi IV uomo. Var e Avar dell'incontro saranno rispettivamente Guida e Prontera. Questo il quadro completo delle designazioni:

MILAN – TORINO Venerdì 10/02 h. 20.45

AYROLDI

LO CICERO – SCARPA M.

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRONTERA

EMPOLI – SPEZIA Sabato 11/02 h. 15.00

GIUA

ALASSIO – COLAROSSI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

LECCE – ROMA Sabato 11/02 h. 18.00

AURELIANO

VECCHI – PERROTTI

IV: SACCHI

VAR: GUIDA

AVAR: PRONTERA

LAZIO – ATALANTA Sabato 11/02 h. 20.45

ORSATO

PALERMO – MOKHTAR

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARINI

UDINESE – SASSUOLO h. 12.30

PEZZUTO

BRESMES – MASSARA

IV: DI BELLO

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

BOLOGNA – MONZA h. 15.00

ZUFFERLI

BINDONI – PAGLIARDINI

IV: MASSA

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

FABBRI

MELI – PERETTI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

NAPOLI – CREMONESE h. 20.45

MASSIMI

BERTI – BOTTEGONI

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: DOVERI

H. VERONA-SALERNITANA Lunedì 13/02 h. 18.30

VALERI

VIVENZI – DE MEO

IV: ABISSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI

SAMPDORIA – INTER Lunedì 13/02 h. 20.45

MARESCA

ROSSI M. – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: DOVERI

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE