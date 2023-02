Il Lecce è tornato oggi ad allenarsi in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18.00 al Via del Mare e valida per la 22a giornata di campionato. Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Baroni, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Via del Mare: assenti Dermaku e Pongracic, hanno svolto un lavoro personalizzato Ceesay, Maleh e Blin. Domani è previsto un altro allenamento sempre al mattino.

