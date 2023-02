A due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18.00 al Via del Mare e valida per la 22a giornata di campionato, il Lecce si è allenato questa mattina agli ordini del tecnico Marco Baroni. Assenti nella seduta odierna Dermaku e Pongracic, mentre Maleh ha svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.

