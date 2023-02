Lecce, Falcone: "Su Abraham la parata più difficile"

TMW.COM - Il protagonista di Lecce-Roma è stato senza dubbio Wladimiro Falcone, portiere classe 1995 dei salentini ma nato nella capitale, da dove nel 2011 è stato prelevato dalla Sampdoria direttamente dal settore giovanile della Vigor Perconti. Queste le sue parole in conferenza stampa stamattina:

Che effetto le ha fatto essere tra i migliori in campo contro la Roma?

"Sicuramente è molto bello, ma preferirei non parare e vincere (ride, ndr). Il risultato viene prima di tutto, al di là delle mie parate"

Si sente un leader?

"No, assolutamente. Abbiamo Hjulmand che è carismatico, come Umtiti che basta che dica una parola. Mi sento una persona importante, ma non a tal punto di essere un leader"

Quanto è importante parare sotto la curva nord?

"Bellissimo, quando paro è il mio gol, perché sento il boato del Via del Mare"

Qual è stata la parata più difficile con la Roma?

"Quella su Abraham, è stata bella e istinto puro. Il mio preparatore è un grande, mi chiede sempre di stare tranquillo e partecipare all'azione, restando alto ed essendo partecipativo"

Lei è sempre stato definito un para-rigori, quest'anno...

"Anche gli attaccanti studiano i portieri. Da quando mi hanno detto che sono un para-rigori non ne ho preso mezzo (ride, ndr). Devo studiare meglio come fare. In partita spero sempre di non prendere un rigore contro, ma in caso cercherò di pararli tutti"