Prosegue il lavoro del Lecce di Marco Baroni in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18.00 al Via del Mare. Assenti Dermaku e Pongracic nella seduta mattutina, Maleh ha svolto un lavoro personalizzato. Blin, Ceesay e Hjulmand hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

(uslecce.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE