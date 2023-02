Lazio, Sarri: "Champions? Obiettivi devono essere credibili. Non siamo tra le prime 4 per monte stipendi..."

"Zona Champions? Gli obiettivi devono essere credibili. Non siamo tra le prime quattro per monte stipendi e fatturato. Non c'è nessuna responsabilità di questo tipo. La squadra ha fame e si applica tutti i giorni, c'è voglia di fare bene". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Atalanta, quinta in classifica e sotto di un punto rispetto ai biancocelesti. Sul confronto con i bergamaschi: "C'è un gap dovuto al fatto che l'Atalanta per tre anni consecutivi ha fatto la Champions e ha incassato di più. È passata dal comprare giocatori di 6 milioni a quelli di 20".