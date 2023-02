Juventus, Allegri: "Milik rientrerà dopo la sosta, Miretti ci sarà contro la Roma"

Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino, in programma domani. Il tecnico si è però già proiettato verso la sfida dell’Olimpico contro la Roma in programma domenica, dando qualche anticipazione in merito agli infortunati: “Milik rientrerà dopo la sosta, Miretti ci sarà con i giallorossi”.