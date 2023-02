Inter, Lautaro Martinez: "Così non andiamo da nessuna parte" (VIDEO)

SKY SPORT - Dopo il ko in casa del Bologna nella 24esima giornata di campionato - 1-0 per i rossoblù con gol di Orsolini -, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni del canale televisivo: "Così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare pagina subito e trovare la continuità. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui belli carichi e poi giochiamo così, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme perché così non si va da nessuna parte".

"Il Bologna è una grande squadra, oggi lo ha dimostrato, ha giocato meglio di noi e ha vinto con merito. Sicuramente noi dobbiamo avere più continuità e uscire dal campo sempre come fatto contro il Porto. Sono qui anche per chiedere scusa ai tifosi e a tutti quelli che ci seguono e supportano - ha aggiunto l'argentino -. Ne parleremo all'interno dello spogliatoio? Parliamo tra di noi. Sono chiaro qui nell'intervista come con i miei compagni. Tranquilli, sono una persona chiara e cerco di dare una mano. Se sento di dirlo, lo faccio".

