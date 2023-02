Hellas Verona, rottura del menisco interno del ginocchio destro per Djuric: out contro la Roma

Tegola per l'Hellas Verona. Gli scaligeri infatti dovranno fare a meno di Milan Djuric per alcune partite a causa della rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il centravanti quindi salterà la gara contro la Roma, in programma domenica 19 febbraio alle ore 20:45. Ecco il comunicato ufficiale sulle sue condizioni: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Milan Djuric, nella giornata odierna, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro, in seguito alla rottura del menisco interno. L'intervento, eseguito dal Professor Piero Volpi all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito".

(hellasverona.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE