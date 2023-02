Conclusa la ventunesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Nicola Zalewski ed Edoardo Bove hanno collezionato la seconda sanzione in seguito ai cartellini gialli ricevuti nella gara contro l'Empoli. Prima ammonizione invece per il team manager giallorosso Valerio Cardini.

(legaseriea.it)

