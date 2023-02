FOTO E VIDEO - Roma-Verona, giocatori abbracciati in cerchio al fischio finale: discorso di Mou alla squadra

Torna a vincere la Roma, che col successo di misura contro il Verona firmato Solbakken agguanta 3 punti fondamentali per la corsa al quarto posto. Una vittoria difficile e molto sentita dai giocatori, che al fischio finale si sono ritrovati in mezzo al campo abbracciati e uniti in gruppo. Al centro Josè Mourinho, che ha voluto fare un discorso ai giocatori esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria.