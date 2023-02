FOTO - Roma-Verona

Roma avanti 1-0 sul Verona al termine del primo tempo dello Stadio Olimpico. Decisiva per il vantaggio giallorosso la prima rete in Serie A di Ola Solbakken, all'esordio dal primo minuto con i capitolini, arrivata al 45'. Da segnalare anche l'infortunio di Tammy Abraham, uscito al 15' dopo aver subito un colpo al volto per lasciare spazio ad Andrea Belotti, e il cartellino giallo rimediato da Chris Smalling che, essendo diffidato, non sarà a disposizione per la sfida in trasferta con la Cremonese.