Una Roma aggressiva reagisce all'eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese: all'Olimpico, nella 21a giornata di campionato, i giallorossi in 6 minuti rifilano due reti all'Empoli. Si va a riposo con la Roma in vantaggio per 2-0: sblocca Ibanez al 2', raddoppia Abraham al 6', entrambi di testa su calcio d'angolo di Dybala. Gli scatti della prima frazione di gioco: