FOTO - Lecce-Roma

È 1-1 al termine del primo tempo di Lecce-Roma. Ad andare in vantaggio sono stati i salentini al 7' con l'autorete di Roger Ibanez, colpito fortuitamente dallo stacco di testa di Federico Baschirotto sul calcio d'angolo battuto da Gabriel Strefezza. Soltanto dieci minuti dopo, però, l'arbitro Aureliano assegna un calcio di rigore alla squadra di José Mourinho per un fallo di mano proprio da parte dell'ex Spal. Dal dischetto si presenta Paulo Dybala, che spiazza Wladimiro Falcone portando il match in parità.