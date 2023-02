FOTO - Cremonese-Roma 2-1

Ko giallorosso allo Stadio Zini: nella 24esima giornata di campionato la Roma perde in casa della Cremonese, che vince per 2-1. Al 17' sblocca la rete di Tsadjout per il vantaggio dei padroni di casa, nella ripresa i cambi di Mourinho - espulso dal direttore di gara - danno nuova forza alla Roma che pareggia con Spinazzola al 71'. Ma, nel finale, il rigore siglato da Ciofani porta avanti di nuovo la Cremonese e chiude la sfida. Gli scatti del match: