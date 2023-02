Fiumicino, domani il Lecce: Roma in partenza. C'è Wijnaldum, out Karsdorp (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - La Roma è in partenza per Lecce dall'aeroporto di Fiumicino. La squadra di José Mourinho volerà a breve alla volta del Salento, dove domani alle ore 18 disputerà il match valido per la ventiduesima giornata di campionato. È partito con la squadra anche Georginio Wijnaldum, che si è fermato a scattare foto con i tifosi al pari di Paulo Dybala e del general manager Tiago Pinto, in viaggio con la squadra. Non è presente, invece, Rick Karsdorp, ancora una volta non convocato dallo Special One, che è stato l'ultimo a scendere dal pullman, lontano dal gruppo dei giocatori.