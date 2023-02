Cremonese-Roma: Volpi prende il posto di Manganiello come AVAR

Cambia l'AVAR di Cremonese-Roma. Attraverso una nota sul proprio sito, l'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato che l'assistente al VAR di Marco Di Bello non sarò Gian Luca Manganiello come inizialmente designato, bensì Manuel Volpi.

Questo il comunicato integrale:

Si comunica che Gian Luca Manganiello, designato come AVAR per la gara Cremonese-Roma, valida per la 24ª giornata del Campionato della Serie A Tim 2022/23 in programma martedì 28 febbraio, sarà sostituito dal collega Manuel Volpi.

CREMONESE – ROMA Martedì 28/02 h. 18.30

PICCININI

GALETTO - PAGLIARDINI

IV: SERRA

VAR: DI BELLO

AVAR: VOLPI

(aia-figc.it)

